Rus heyeti Kovid-19 durumunu değerlendirmek üzere Türkiye’yi ziyaret edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’nın sekretaryasından yapılan açıklamada, Rus yetkililerden oluşan bir heyetin Kovid-19 durumunu ve uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere Türkiye’ye gideceği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki uçak seferlerini ve aktif turist akışını yeniden tesis etme imkanları, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın Türkiye’den gelen heyetle yaptığı görüşmenin ana konusu oldu.

Golikova’nın açıklamalarına göre uçak seferlerini ve turizmi yeniden başlatma konusu, Türkiye ve Rusya'daki morbidite seviyesi dikkate alınarak, sağlık ve epidemiyolojik durumu değerlendirmek için koronavirüsle mücadele merkezi tarafından onaylanan kriterler bazında kararlaştırılacak.

Açıklamada, “Son durumu ve hava trafiğini yeniden başlatmanın perspektiflerini değerlendirmek için taraflar, Rospotrebnadzor ile Türkiye'nin sorumlu kurumları arasında istişarelerde bulunmanın yanı sıra yetkili yürütme makamlarının ve sektör topluluğu temsilcilerinin yer alacağı Rusya heyetinin Türkiye’yi ziyaret etmesi kararlaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Turistik tesisler incelenecek, ortak eylem planı geliştirilecek

Ziyaret çerçevesinde Rus heyetin alınan güvenlik önlemleri bakımından turistik tesisleri inceleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, toplantıda ayrıca diğer konuların yanı sıra karşılıklı turistik seyahatleri yeniden başlama koşullarını belirleyecek ortak bir eylem planının geliştirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu karar, Türkiye'deki tatil tesislerinde Rus turistlerin sağlığının korunmasını sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

‘Kovid-19’suz Seyahat’ platformuna katılım önerisi

Golikova’nın ayrıca Türkiye’ye ‘Kovid-19’suz Seyahat’ adlı sayısal platformun pilot uygulamasına katılmasını da önerdiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Başbakan Yardımcısı, Türk meslektaşlarına ‘Kovid-19’suz Seyahat’ adlı sayısal platformunun pilot uygulamasına katılmasını önerdi. Platform Avrasya Ekonomik Birliği’nde geliştirildi ve sertifikalı laboratuvarlardan alınan bilgilere dayanılarak, negatif PCR testi alındığında koronavirüs bulunmadığının doğrulanmasını sağlıyor.”

Programa katılan ülkelerin vatandaşlarının mobil uygulamayı kullanarak Rusya’ya kolayca giriş yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, bununla birlikte tüm sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere uyulmasının da sağlandığı, sayısal uygulama sayesinde ise vatandaşların seyahat güvenliğinin sağlanmış olacağı vurgulandı.

‘Rusya salgınla mücadelede Türkiye’ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır’

Açıklamaya göre Golikova, Rusya’nın Türkiye'de Sputnik V aşısının üretiminin kurulması da dahil olmak üzere salgınla mücadelede Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Golikova’nın sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Rusya, Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır. Öncelikle Sputnik V aşısının endüstriyel üretiminin Türkiye'de kurulması söz konusu. Tatyana Golikova'ya göre nüfusun toplu aşılama süreci, koronavirüse karşı zafer kazandıracak.”

‘Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrı bir görüşme gerçekleştirdi’

Diğer yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, kurumun temsilcilerini Rus heyetine dahil ederek Türkiye’ye göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Doguzova’nın ofisinden yapılan açıklamada, Rosturizm Başkanı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında ayrı bir toplantının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ülkedeki epidemiyolojik durum değerlendirmesi de dahil olmak üzere Türk tarafıyla yakın temaslara devam etme konusunda anlaştık. Rosturizm, Türk tatil tesislerinin Rus turistleri kabul etmeye hazır olup olmadığını değerlendirmek için Rus heyetinin bir parçası olarak temsilcilerini göndermeye hazır. Ziyaretin olumlu sonuçlanması durumunda, karşılıklı turist akışlarının güvenli ve konforlu bir şekilde yeniden canlandırılması için atılacak ortak adımları hızlı bir şekilde belirleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.