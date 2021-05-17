Rusya: Moskova’da Filistinliler ve İsrailliler arasında bir görüşme düzenlemek için çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da Filistinliler ve İsrailliler arasında bir toplantı düzenlemek için tüm taraflarla temas içinde olduklarını belirtti.

Zaharova, ‘Radio Rossii’ radyosuna açıklamasında, “Filistinlileri ve İsraillileri bir araya getirmek için taraflarla ve Orta Doğu Dörtlüsü üyeleri ile bir çalışma yürütüyoruz. Moskova’da görüşme organize etme önerimiz halâ geçerli” ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, “Ayrıca Filistinliler arasında bölünmenin üstesinden gelinmesi için diğer taraflarla birlikte çalışıyoruz, çünkü bu sorun İsrail-Filistin çözüm sürecinin ayrılmaz bir parçası” dedi.

BM Güvenlik Konseyi karar tasarısının ABD tarafından engellenmesini değerlendiren Zaharova, BMGK toplantısının, “acil ateşkese ihtiyaç olduğu yönündeki fikir birliğini” ortaya koyduğunu söyledi.