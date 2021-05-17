Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 328 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 949 bin 573’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 9 bin 328 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bugünkü vaka sayısının dün tespit edilen 8 bin 554 yeni vakaya göre yüzde 9.05 fazla olduğu belirtildi. Açıklamaya göre son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısı 4 milyon 949 bin 573’e ulaştı.

Yeni vakaların en çok başkent Moskova’da (3 bin 573), St. Petersburg’da (763), Moskova bölgesinde (701), Rostov (202) ve Nijniy Novgorod (136) bölgelerinde saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde 340 kişinin koronavirüse yenik düştüğü, bu sayının 391 olarak saptanan dünkü ölüm sayısına göre yüzde 13.04 daha az olduğu, bugün kaydedilen ölüm vakalarıyla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 116 bin 211’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 7 bin 181 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 563 bin 254’e ulaştığını vurguladı.