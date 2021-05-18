Rusya'da Twitter'a yönelik kısıtlama kısmen kaldırıldı

Twitter'ın, Rus yasalarını yerine getirme yönündeki çabalarını olumlu değerlendiren Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasak bilgi içeren paylaşımların yüzde 91’inden fazlasının kaldırıldığını, bu nedenle kısıtlamayı kısmen kaldırma kararının alındığını duyurdu.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, "Yapılan denetim sonucu, sosyal paylaşım sitesi idaresinin çabaları göz önünde bulundurularak Twitter servisini engellememe, sabit hatlara ve ilgili Wi-Fi ağlarına erişime kısıtlamayı kaldırma, mobil cihazlarda Twitter trafiğini yavaşlatmayı sürdürme kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Roskomnadzor, Twitter'den, aralarında 3 bin 100’ü çocuk pornosu, uyuşturucu ve intihar teşviki olmak üzere 4 bin 100’den fazla yasak materyali kaldırmasını talep etmişti. Kısıtlamanın yürürlüğe girdiği günden bu yana bin 800 yasak materyal daha tespit edilmişti.

Açıklamada, "Yapılan denetim, Twitter moderatörlerinin yasak bilginin yüzde 91'ini kaldırdığını gösterdi. Halihazırda tespit edilen 5 bin 900 yasak materyalden çocuk pornosu, uyuşturucu ve intihar teşviki, reşit olmayanlara yönelik onay almayan kitlesel eylemlere katılma çağrıları ile aşırılık yanlısı ve Rusya’da yasaklı diğer materyalleri içeren 563 paylaşım silinmemiş halde kalıyor" denildi.

Twitter yönetiminden, sosyal olarak tehlikeli içeriği kaldırmak için gerekli tüm önlemleri alacağı sözünü içeren bir mektup aldıklarını kaydeden Roskomnadzor, Twitter'ın yapıcı diyalog kurmaya hazır olduğunu dile getirerek servisin engellenmemesi ve mevcut kısıtlamaların kaldırılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

"Twitter'ın, Rusya yasalarını yerine getirme yönündeki çabalarını olumlu değerlendiriyoruz" diyen Roskomnadzor, "Tüm kısıtlamaların kaldırılması için tespit edilen tüm yasak materyallerin kaldırılması ve kurumun taleplerine yanıt verme süresinin Rusya’nın şartlarına (başvurunun yapıldığı andan en geç 24 saat içinde) uygun hale getirilmesi gerekiyor" diye ekledi.

'Facebook ve Youtube, Rusya'da yasaklı içerik kaldırmazlarsa yavaşlatılacaklar'

Roskomnadzor, Facebook ve Youtube'un Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmamaları durumunda, Twitter gibi yavaşlatılacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Halihazırda Facebook ve YouTube dahil diğer internet platformlarında yasa dışı materyal yayınlama vakalarının tespit edildiğini belirtmek isteriz. Söz konusu platformların ilgili tedbirleri almaması durumunda benzer yaptırımlar uygulanabilir" ifadelerine yer verildi.