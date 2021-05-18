'Haziran ayında İstanbul'a haftada 2 kez uçacak olan Aeroflot, sefer sayısını gözden geçirerek artırabilir'

Rus havayolu şirketi Aeroflot, izin verilen haftada 2 İstanbul seferi dışında haziran ayı için Türkiye'ye tüm uçuşları iptal ettiğini ve satışları durdurduğunu, fakat programı gözden geçirmeye hazır olduğunu, bunun için Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin kararını beklediğini duyurdu.

Aeroflot Sözcüsü Mihail Demin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seyahat planlaması her zaman haftalar hatta bazen aylar öncesinden yapılan planlamalardır. Türkiye'ye satışları durdurduk ve haziran ayındaki tüm seferleri iptal ettik. Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin izin verdiği haftada 2 İstanbul seferi istisna, ki olası iptallerle ilgili yolculara rahatsızlık çıkarmamak için" ifadelerini kullandı.

Demin, "Diğer çözümler bulunur bulunmaz programı gözden geçirmeye, gerekirse sefer sayısını artırmaya ve satışlara açmaya hazırız. Diğer taşımacılar olduğu gibi hükümet merkezinin kararını bekliyoruz" dedi.