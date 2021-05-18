Narışkin: SolarWinds siber saldırısının arkasında ABD istihbaratı olabilir

BBC’ye konuşan Narışkin, “Bu hacker saldırısının arkasında bu ABD’li ajanslar veya bunlardan biri var şeklinde bir iddiada bulunmak istemiyorum. Ancak yine de uygulanan taktikler benzer” ifadelerini kullandı.

‘Suçlamalar kötü bir dedektif romanına benziyor’

Saldırıda SVR’nin dahli olduğuna ilişkin suçlamalar konusunda kimsenin bir kanıt sunmadığını hatırlatan Narışkin, iddiaların kötü bir dedektif romanına benzediğini söyledi.

Rus istihbaratının olayla ilgisi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Narışkin, bu kadar karmaşık bir saldırıda SVR’nin yer almasının ‘gurur okşayıcı’ olacağını belirtti ve “Fakat benim kurallarımda başkalarının yaratıcı başarılarını üstlenmek gibi bir şey yok” dedi.

ABD, son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds yazılım şirketine yönelik saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia ediyor.

Washington’ın iddiasına göre, devlet kurumlarının da etkilendiği saldırıda amaç istihbarat bilgilerine erişmekti, ancak bu tür bir bilgiye ulaşılamadı.

Olayın ardından ABD yaptırım getirmişti, ancak Moskova saldırı ile bir ilgileri olmadığını belirtiyor.