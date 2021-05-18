Narışkin: AB yönetimi, Rusya'ya karşı yeni bir karalama kampanyası hazırlıyor

SVR Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, AB yönetiminin aşı karşıtlığının öne çıkarıldığı Rusya aleyhinde yeni bir kampanyanın hazırlığı içinde olduğunu açıkladı.

Narışkin, "Mevcut bilgilere göre, AB yönetimi Rusya'ya karşı yeni bir karalama kampanyası hazırlıyor ve şimdi de Moskova'yı yurtdışındaki aşılama karşıtı hareketi kışkırtmakla suçlamaya çalışıyor. Gerçekten, kinizmin ve ikiyüzlülüğün sınırı yok. Zira Rusya, test edilen ve kendini kanıtlayan Sputnik V aşısı da kullanılarak Avrupa nüfusunun en kısa sürede aşılanmasına katkı sunmak için AB'nin ilgili kurumlarıyla ve üye ülkelerin yönetimleriyle ısrarcı bir şekilde diyalog yürütüyor" dedi.

Rusya hükümetinin Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusunu ele almaya hazır olduğunu anımsatan Narışkin, Avrupa ülkelerinde aşılama kapasitesinin artırılması önündeki gerçek engelin AB'li bürokratlar olduğunu vurguladı.

'Yalnızca politik hedefler birinci planda yer alıyor'

Üst düzey AB'li yetkililerden gelen gayri resmi talimatlara uyan Avrupa İlaç Ajansı'nın Rus aşılarına onay verilmesini engellemeye devam ettiğine dikkat çeken Narışkin, "Bu kadar iğrenç bir tutumun motivasyonunu nasıl düşünmeyelim? Bunun arkasında yatan şey, insanların hastalıklarının, acılarının ve ölümlerinin ikinci plana itildiği centilmenlik dışı rekabet, yolsuzluk veya insanlık dışı politikadır. Yalnızca politik hedefler birinci planda yer alıyor. Avrupa ülkelerinin sakinleri, hazırlanın, yakında Rusya hakkında yeni bir 'yalan furyası' başlayacak" ifadelerini kullandı.