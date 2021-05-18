Putin ve Şi, Rusya-Çin ortak nükleer projesinin inşaatını başlatacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın Rusya-Çin ortak nükleer projenin inşaatının başlatılmasına yönelik törene katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying’in açıklamasına göre, Putin ve Şi ortak nükleer projenin inşaatını birlikte başlatacak.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek törene liderler törene videokonferans yoluyla katılacak.

Kremlin’e göre, Tianwan ve Xudapu nükleer santrallerinde Rusya’nın tasarladığı yeni enerji bloklarının inşası söz konusu.

Rusya ve Çin uzun zamandır nükleer alanında işbirliği yürütüyor. Tianwan nükleer santralinde Rusya’nın katılımıyla dört enerji bloğu inşa edilmişti.

Tianwan ve Xudapu santrallerinde ikişer bloğun daha inşa edilmesi bekleniyor.