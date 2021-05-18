Rus S7 havayolu şirketi, Türkiye uçuşlarını yaz sezonunun sonuna dek askıya aldı

Rus S7 havayolu şirketi, Türkiye uçuşlarını yazın sonuna kadar tamamıyla iptal etti. Ancak şirket yetkilileri, pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşların yeniden başlatılması kararı alınırsa, bu ülkeye bilet satışlarını yeniden açabileceklerini kaydetti.

S7 havayolu şirketinden bir yetkili RİA Novosti haber ajansına demecinde, “S7 Airlines, Türkiye uçuşlarını 2021 yaz sezonu sonuna kadar iptal etti. Zira Türkiye uçuşlarına dair belirsizlik sürüyor. Türkiye’de salgınla ilgili durumun normale dönmesi ve uçuşların yeniden başlatılması hâlinde buraya bilet satışlarını yeniden başlatmaya hazırız” dedi.

Daha önce de Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, haziran ayı için Türkiye uçuşlarının hepsini iptal ettiğini, bu ülkeye bilet satışlarını da askıya aldığını açıklamasını yapmıştı. Havayolu şirketinin yetkilileri, sadece bir haftada yapılmasına izin verilen iki uçuşu gerçekleştireceklerini söylemişti.

Ancak Aeroflot yetkilileri, Rusya hükümetinin Türkiye uçuşlarını açması hâlinde uçuş programını yeniden düzenleyeceklerini de eklediler.

Rusya geçen ay, koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye’ye uçuşları bir buçuk ay için askıya almıştı. Söz konusu karar, 15 Nisan-1 Haziran tarihlerini kapsıyor.

Rusya hükümetinin, uçuşların haziran itibarıyla başlayıp başlamayacağı konusundaki kararını yakında duyurması beklenirken, Rus basınında uçuş kısıtlamasının haziran sonuna dek uzatılmasının değerlendirildiğine dair haberler yayınlandı. Ancak Rusya’da koronavirüs pandemisinin yönetilmesi adına oluşturulan merkez, söz konusu haberleri doğrulamadı.