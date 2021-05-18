Rusya’da koronavirüs vakası sayısı bir önceki güne göre yüzde 12 düştü

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 183 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre yüzde 12.27 daha düşük olduğu bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 183 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (9 bin 328) yüzde 12.27 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 957 bin 756’ya ulaştı.

Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova (2 bin 430), St. Petersburg (772) ve Moskova bölgesinde (709) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde 364 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, ölüm sayısında bir önceki güne göre (340) yüzde 7.6 artış oldu, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 116 bin 575’e ulaştı. Gün içinde 8 bin 972 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 572 bin 226 oldu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili gergin durumun nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde sürdüğünü, Rusya genelinde ise durumun stabil olduğunu belirtmişti.