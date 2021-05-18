Moskova'da son 124 yılın sıcaklık rekoru

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden Yevgeniy Tişkovets, RBK’ya demecinde, Moskova’da hava sıcaklığının VDNKh Meteoroloji İstasyonu’nda 29.2, Balçug İstasyonu’nda ise 30.1 derece olarak ölçüldüğü ve son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığını belirtti.

Tişkovets, “Bugün, 18 Mayıs günü için meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. Bir önceki rekor, 1897’de (+29.1) kayıtlara geçmişti” dedi.

Moskova Meteoroloji Dairesi Baş Uzmanı Tatyana Pozdnyakova da, 29.1 derecelik sıcaklık rekorunun 1897 ve 1898 yıllarında üst üste kırıldığını belirterek, “Hava sıcaklığı gün içinde daha da artarak 32 dereceye kadar çıkabilir” diye konuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi, 18 Mayıs günü Moskova bölgesinin bazı yerlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.