Rusya'da seçimlere girecek adaylara kripto para varlıklarını beyan etme zorunluluğu getiriliyor

Rusya'da dijital finans varlıklarıyla ve dijital para birimleriyle işlem yapan adaylara yönelik yeni bir düzenleme yapılıyor.

Duma'dan kabul edilen yasa tasarısına göre seçim ve referandum mevzuatında yapılacak düzenlemelerle seçimlere katılacak adaylar, kendilerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının son 3 yıl içinde dijital finans varlıklarıyla ve dijital para birimleriyle yaptıkları işlemleri bildirmek zorunda kalacak.

Adaylar, bu işlemleri gerçekleştirmek için kullandıkları finans kaynaklarını nereden elde ettiklerini de açıklayacak.

2020 yılı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bürokratlara ve bu tür pozisyonlara aday olan kişilere dijital finansal varlıkları hakkında bilgi sunma zorunluluğu getiren bir kararname imzalamıştı.