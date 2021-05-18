Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail ve Filistin’e acil ateşkes çağrısı

‘Ortadoğu Dörtlüsü toplantısın ABD’nin duruşuna bağlı’

Bogdanov, basın mensuplarına açıklamasında, “Herkesle ve doğrudan ilgili taraflarla, Filistinliler ve İsraillilerle, sürekli temas halindeyiz. Orta Doğu Dörtlüsü kapsamında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD ile görüşüyoruz. Elbette Arap partnerlerimizle de konuşuyoruz. Yani görüşmeler devam ediyor ama maalesef henüz ateşkes sağlayamıyoruz. Bu hemen her iki tarafın yapması gerektiği bir şey. Elbette müzakere masasına oturmalı ve anlaşma sağlanmalı” ifadesini kullandı.

Bogdanov, Ortadoğu Dörtlüsü dışişleri bakanları toplantısının tarihi ile ilgili soruya, “Bakanlar toplantısına gelince, BM Genel Sekreteri’nin koordine etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her şey Amerikalı mevkidaşlarımızın ne kadar hazır olduğuna bağlı” dedi.

Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinde, İsrail-Filistin sorununun gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.