Rusya’daki Mariinski Tiyatrosu’nun baleti scooterdan düştü, komaya girdi

Rusya'daki Mariinski Tiyatrosu’nda 2013’ten beri dans eden ve solo performanslarıyla çok sayıda ödül alan Zaleyev, elektrikli scooterla kaza yaptı.

78.ru sitesine tiyatrodan yapılan açıklamaya göre Scooter’dan kaldırıma sert şekilde düşen Zaleyev beyin kanaması geçirdi ve kafatasına delik açma operasyonu gerçekleştirildi.

İnternete yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen Zaleyev’in kaldırımda yürüyen bir kişiye çarpmamak için yönünü değiştirirken düştüğü ve başını çarptığı görülüyor. Baletin alkolün etkisi altında olduğu da ileri sürülüyor.