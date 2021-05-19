Lavrov: Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi için komisyon kurulmasını teklif etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında bir komisyon kurulmasını teklif etti ve bu süreçte katkıda bulunmaya hazır. Ayrıca KGAÖ dışişleri bakanları sınırdaki durumu görüşmeye başladı.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Taraflarla varılan ön bir anlaşma doğrultusunda Rusya sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda yardım etmeyi telif etti. Bu amaçla Rusya’nın danışman veya arabulucu olarak rol oynayabileceği bir Ermenistan-Azerbaycan komisyonu kurulması girişimini ortaya attı” ifadelerini kullandı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin dışişleri bakanları dün akşam gayri resmi anlamda konuyla ilgili çalışmalara başladı. Bakanlar Ermenistan’ın talebi ve Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin durumunu ele aldı. Bugün de KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini söylemişti. Paşinyan Bakü’nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş ve Rusya’dan askeri yardım talep etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan’ın sınırdaki durumla ilgili tepkisinin gerginliğin artmasına yol açabileceğini belirtmiş ve sorunu barışçıl yolla çözme çağrısında bulunmuştu.