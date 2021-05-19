Lavrov: Rusya, Tacikistan'a ücretsiz Sputnik V aşısı tedarik edecek

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Moskova'da bir araya gelen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın Tacikistan'a ücretsiz Sputnik V aşısı tedarik edilmesi konusunda mutabakat sağladığını belirtti.

Lavrov, "8 Mayıs'ta devlet başkanlarımızın sağladığı mutabakata istinaden Sputnik V aşısının Tacikistan'a ücretsiz olarak temin edilmesi de dahil olmak üzere koronavirüsle mücadele alanındaki ortak çalışmaları ele aldık" dedi.

Putin ve Rahman, 8 Mayıs'ta Moskova'da bir araya gelmiş, Tacik lider 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde Rus lidere eşlik etmişti.