Putin ve Şi, Çin’deki yeni nükleer enerji bloklarının inşasını başlattı

Rusya, Çin’deki Tianwan ile Xudabao nükleer santrallerinin yeni enerji bloklarının inşasına başladı. İnşa çalışmalarının başlatıldığı törene, Rusya ile Çin liderleri video-konferans yoluyla bağlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping, Çin’deki Tianwan ile Xudabao nükleer santrallerinin yeni enerji bloklarının inşalarını, video-konferans yoluyla katıldıkları tören ile başlattılar. Söz konusu enerji bloklarının tasarım ve inşasını Rusya üstlenmiş durumda.

Путин и Си улыбаются и машут pic.twitter.com/vg4Cu3Is10 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 19, 2021

Törende Rusya lideri Putin, ülkesinin, Çin’in enerji güvenliğinin sağlanmasına ileride de yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti. Söz konusu inşaatın tamamlanmasıyla ‘Çin’deki tüketicilerin daha fazla ucuz ve temiz elektrik enerjisine ulaşabileceğini’ ekledi.

Rusya Devlet Başkanı yeni enerji bloklarını ‘sembol projeler’ olarak niteleyip bunların, modern güvenlik gerekliliklerini ve yüksek ekolojik standartları karşıladıklarını belirtti.

Путин: Поздравляю всех с началом строительства на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» новых энергоблоков. Российские и китайские специалисты реализуют знаковый совместный проект. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах. pic.twitter.com/5XUgbMD7cc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 19, 2021

Putin ayrıca, Rusya-Çin ilişkilerinin ‘tarihteki en yüksek düzeye çıktığını’ da belirtti ve nükleer enerji alanında en üst düzeyde yapılmış tüm anlaşmaların gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Rusya’nın Çin’de inşasına başladığı yeni enerji bloklarının 2026 ve 2028 yıllarında kullanıma girmesi planlanıyor.

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un yetkilileri daha önce, Tianwan ile Xudabao nükleer santrallerinin yeni bloklarının inşasına 2021-2022 yıllarında başlamayı planladıklarını belirtmişti. Rosatom söz konusu anlaşmayı Çin’in ulusal nükleer enerji kurumu CNNC ile 2019’da imzalamıştı.