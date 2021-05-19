Roscosmos, Soyuz uzay aracının iniş kapsülünü ilk kez satışa çıkardı

Roscosmos’un fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos şirketinin uzay ürünleri ve yedek parça sitesinde yayınlanan içerikten, UUİ ekibi ile 2018 sonbaharında Dünya'ya dönen Soyuz MS-08 uzay aracının 738 numaralı iniş kapsülünün satışa çıkarıldığı anlaşılıyor.

Ürünün tarifi kısmında, “Uzay kapsülü kamuya ait veya özel herhangi bir havacılık ve uzay temalı sergi için harika bir parça olabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan ayrıca uzay kapsülünün Roscosmos’a ait olduğu ve sahibinin mutabakatıyla satışa çıkarıldığı anlaşılıyor.

Soyuz MS-08 insanlı uzay aracı, 21 Mart 2018'de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılarak, Roscosmos kozmonotu Oleg Artyomov’u ve iki NASA astronotunu (Andrew Feustel ve Richard Arnold) Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırmıştı.

Soyuz MS-08’in uzay kapsülü ise 4 Ekim 2018’de Kazakistan topraklarına başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. UUİ ekibi 197 gün yörüngede kalmıştı.