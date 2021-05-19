Ryabkov: ABD'nin North Stream 2 AG'ye yaptırımları kaldırması, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir adım olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinin operatör şirketi Nord Stream 2 AG'ye yönelik yaptırımları iptal etmesi halinde bunun ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir adım olacağını söyledi. Krelim Sözcüsü Peskov da, bir kişiye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının bile olumlu karşılanacağını kaydetti.

Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD'nin Nord Stream 2 AG'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmeyi planladığına dair iddialar hakkında "Sadece basında yer alan haberleri gördük. ABD'yle bu konuyu görüşmüyoruz. ABD'nin bize uyguladığı tüm yaptırımların hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. İlkesel nedenlerden dolayı yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir diyalog kurmuyoruz. ABD'lilerin müttefiklerine de olmak üzere kendi iradelerini dayatma girişimleri uzun süredir devam ediyor ve üzüntüye neden oluyor" dedi.

ABD'nin yapıcı olmayan adımlardan vazgeçmesinin her açıdan doğru olacağını kaydeden Ryabkov, basında yer alan iddiaların doğru çıkması halinde, bunun ABD'nin politikasında normalleşme emaresi görüleceği anlamına geleceğini belirtti.

'Yaptırım uygulanacağına dair haberleri okumaktan çok daha iyi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, şu anda bu konuda sadece imzasız haberlerin yer aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, bunları bir sinyal olarak değerlendiremeyiz. Ama yine de bu tür haberlerin çıkması, oldukça pozitif. Yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberleri okumaktan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Washington'dan bu konuda resmi doğrulama almadığını kaydeden Peskov, bir kişiye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının bile olumlu karşılanacağını vurguladı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.