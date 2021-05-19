Rusya, ileri teknolojili görünmez gemiler geliştiriyor

Sputnik'e konuşan Pospelov, Rusya Donanması'ndaki gemi inşaat mühendislerinin savaş gemilerini görünmez kılmak için bir dizi malzeme kullanarak çalışmalar yaptığını ve görünmezlik özelliğinin bilhassa güdümlü silahlar ve torpidolardan ateş açıldığında önemli olduğunu belirtti.

Gemilerin uydu ve hava keşif araçlarıyla tespit edilebildiğini ancak son teknolojik gelişmelerle birlikte yeni gemilerin fiziksel ve elektronik izlerini en aza indirgeme imkanına sahip olduğunu kaydeden Pospelov, önceden üzerinde onlarca anten bulunan gemilerde artık sadece tek bir entegre anten bulunduğunu tüm anten dizilerinin onun içine gizlendiğini vurguladı.

Pospelov, gemilerin izlerini azaltmanın bir diğer yolunun kompozit malzemeler, özel boyalar ve vernikler kullanmak olduğuna dikkat çekerek "Belirli bir frekansta radar dalgalarını absorbe etmek için donanma gemilerine ve savaş uçaklarına bir dizi farklı kaplama uygulanabilir ve bu dalgaların hasımların hava savunma sistemleri tarafından yakalanması etkili bir şekilde önlenebilir" ifadelerini kullandı.