Rusya’da okul saldırısı planlayan bir kişiye 10 yıl hapis cezası

Rusya’ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'deki bir teknik okulda silahlı saldırı gerçekleştirmeyi ve patlayıcı infilak ettirmeyi planlayan 20 yaşında bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 7 öğrenci ve 2 öğretmenin öldüğü okul saldırısının ardından, Sibirya’daki bir okulda saldırı planlayan bir kişinin 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin Buryatiya bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki adam patlayıcı yapmak ve toplu saldırı planlamakla suçlanıyor.

Mahkeme sanıkla ilgili olarak 10 yıl sıkı koşullarda hapis cezasının yanı sıra 15 bin ruble (200 dolar) para cezası ödenmesine hükmetti.

Soruşturmacılara göre, söz konusu kişi 2019 yılında saldırıya hazırlanmak için kırsal bölgedeki boş bir konut binasını havaya uçurmuş, tabanca, gaz maskesi ve patlayıcı düzeneklerini kontrol etmek için uzaktan kumandalar satın almış, ayrıca saldırıyı gerçekleştirmek için üç kişiyi de yanına alma girişiminde bulunmuştu.

Bununla birlikte hükümlü, 2018 yılında okul saldırılarına yönelik internet üzerinden kapsamlı bir araştırma yürütmüş ve Buryatiya’nın başkenti Ulan Ude’de benzer bir saldırı gerçekleştirmeye karar vermiş, bu amaçla belirlediği okul binasına öğrenci adayı gibi davranarak birçok kez girmişti. Ancak saldırı Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bölge idaresi tarafından önlendi.

FSB son yıllarda okullarda planlanan onlarca silahlı saldırıyı önledi. Geçen hafta Kazan’da bir okulda 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah kontrol yasalarının sıkılaştırılması talimatı verdi.