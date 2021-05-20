Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Aliyev, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ'daki durumu istişare eden Putin ile Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamalara uygun olarak Dağlık Karabağ'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görevlerin ifa sürecini ele aldı.

Bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Sünik bölgesine Azeri askerlerinin girmesiyle yaşanan gerilimi istişare edilirken Putin ve Aliyev, bölgede çözümün yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle sağlanması gerektiği konusunda ortak görüş belirtti.

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili sürecin başlatılması konusunda mutabakat sağlanması için Rusya'nın arabuluculuk çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Liderler ikili gündemdeki öne çıkan konuları da istişare ederken Aliyev, Rus aşılarının tedariki için Putin'e minnettarlığını ifade etti.

Taraflar, tüm alanlarda karşılıklı çıkara dayanan işbirliğini derinleştirmeye ilgi duyduklarını belirterek bunun için hükümetler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar düzeyinde yoğun temaslar gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için’ birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.