Medvedev'den Batı'ya Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dünya toplumunun yurt dışına seyahatler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılıklı tanınmasına yönelik kurallar üzerinde anlaşması gerektiğini belirterek 'aşı milliyetçiliği' uygulamasının terk edilmesi çağrısı yaptı.

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nun çevrim içi toplantısında konuşan Medvedev, aşıların tanınması konusunun yurtdışı seyahatleri için önemine vurgu yaparak, koordineli bir yaklaşım benimsemek ve 'aşı milliyetçiliği' uygulanmasından vazgeçmek için mevcut tüm aşılara genel erişimin sağlanması gerektiğini belirtti.

Medvedev, "Yakın gelecekte, yurtdışı seyahatleri için aşıların karşılıklı tanınmasına yönelik kurallar üzerinde anlaşmaya varılması gerekecek" dedi.

Aşı konusunda netleştirilmesi gereken bir dizi sorun olduğunu, örneğin aşılamanın kişilerin hakkı mı yoksa sorumluluğu mu olduğu, aşı yaptırmayı reddetmekten doğacak risklerin veya aşıların yan etkilerinin sorumluluğunun kimde olacağı gibi ele alınması gereken konular olduğuna vurgu yapan Medvedev, ülkelerin yabancı aşılara veya ilaçlara erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacakları konusunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ile Sputnik Light, Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği KoviVaK aşısı olmak üzere yaygın kullanım için onaylanan dört aşı bulunuyor.