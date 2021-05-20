Rus havayolu şirketi S7, Türkiye seferlerindeki kısıtlamalar nedeniyle 300 milyon ruble zarara uğradı

S7 Yönetim Kurulu Başkanı Tatyana Fileva, Rus havayolu şirketinin Türkiye seferlerindeki kısıtlamalar nedeniyle uğradığı zararın 300 milyon rubleyi (yaklaşık 34 milyon TL) geçtiğini belirtti.

S7 Yönetim Kurulu Başkanı Tatyana Fileva, gazetecilere demecinde şirketinin Türkiye seferlerindeki kısıtlamalar nedeniyle uğradığı zararın 300 milyon rubleyi geçtiğini ifade etti.

Rusya geçen ay, koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye’ye uçuşları 15 Nisan – 1 Haziran olmak üzere bir buçuk ay için askıya almıştı.

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Forumu kapsamında S7’nin Türkiye seferlerinin kısıtlanmasından dolayı uğradığı mali kayıplar sorusuna Fileva, “300 milyon rubleden fazla” yanıtını verdi.

Daha önce Sputnik’e konuşan bir S7 yetkilisi, Türkiye uçuşlarının yazın sonuna kadar tamamıyla iptal edildiğini, fakat pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşların yeniden başlatılmasının kararlaştırılması durumunda bu ülkeye bilet satışlarını yeniden açabileceklerini belirtmişti.