Rusya, Kuzey Makedonya’nın Rus diplomatı sınırdışı etmesine karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Makedonya’nın bir Rus diplomatı sınırdışı etme kararını düşmanca bir eylem olarak tanımlayıp bunu karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Makedonya’nın Rus bir diplomatı sınır dışı kararına ilişkin yapılan açıklamada, “Bunun gibi geçerli bir sebebi olmayan eylemleri kınıyoruz, söz konusu eylemin Rusya-Kuzey Makedonya ilişkilerine yansımaması düşünülemez. Karşılık verilecektir” denildi.

Kuzey Makedonya’nın, ülkeden bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı, kendisine ülkeyi terk etmesi için yedi gün süre verildiği kaydedilmişti. Bunun yanında, Kuzey Makedonya yetkilileri, söz konusu kararlarının sebebine dair herhangi bir açıklama yapmış değil.

Rusya’nın Üsküp’teki Büyükelçiliği’nden dün yapılan bir açıklamada da diplomatın sınır dışı edileceğine dair bir notanın kendilerine ulaştığı, ancak diplomatın sınır dışı edilme gerekçesine ilişkin bir bilginin iletilmediği kaydedilmişti.

Kuzey Makedonya’nın Rus bir diplomatı sınır dışı etme kararı, ABD’yi takiben Çekya, Sloyakya, Estonya ve Letonya gibi ülkelerin benzer kararlar aldığı bir döneme denk geliyor. Rusya bu ülkelerin hepsine benzer kararlar ile karşılık verdi.