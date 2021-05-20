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    Blinken ve Lavrov

    Lavrov: Blinken'la yapıcı bir görüşme yaptık

    © REUTERS / POOL
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105201044549974-lavrov-blinkenla-yapici-bir-gorusme-yaptik/

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini ve mevkidaşının ikili ilişkilerde biriken sorunları çözme eğiliminde olduğunu söyledi.

    Lavrov ve Blinken, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ilk kez bir araya gelerek özellikle ikili ilişkilerdeki sorunlar olmak üzere küresel gündemdeki çeşitli konuları istişare etti.

    İstişarelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında mevkidaşıyla yapıcı bir görüşme yaptıklarını belirten Lavrov, "Geride kalan yıllarda Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde oluşan sağlıksız durumun giderilmesi gerektiğine dair bir anlayış hakim" dedi.

    İlişkilerde çok fazla tıkanma olduğunu ve onları dağıtmanın kolay olmayacağını söyleyen Lavrov, "Ancak Antony Blinken ve ekibinin bunu yapmaya kararlı olduğunu hissettim. Bu bizim görevimiz değil" ifadelerini kullandı.

    Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altını çizdiği gibi Moskova'nın eşitlik, karşılıklı saygı, çıkar dengesi ilkelerine dayanarak ikili gündemdeki her türlü sorunu, bölgesel, küresel sorunları ve krizleri ele almaya ve çözmeye hazır olduğunu vurguladı.

    'Putin ve Biden'a diplomatik temsilciliklerle ilgili öneriler hazırlayacağız'

    Lavrov, Blinken'la iki ülkenin liderlerine ABD ve Rusya'daki diplomatik temsilciliklerin çalışmasıyla ilgili öneriler hazırlamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

    Diplomatik temsilciliklerle ilgili kısır döngünün eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin sonunda Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine el koyması ve Rus diplomatları aileleriyle birlikte kaba bir şekilde sınır dışı etmesiyle başladığını anımsatan Lavrov, "Uzun süre sabrettik ve Başkan Donald Trump yönetiminin bu kararları revize edeceğini düşündük, ancak bu gerçekleşmedi. Aksine 2017'de ABD, Rusya karşıtı, anti-diplomatik yeni kararlar aldı ve biz de yanıt vermek zorunda kaldık. Bu zincirleme tepki, bence kimseye yaramıyor ve bugün ABD'li meslektaşlarımda da aynı duyguyu hissettim" ifadelerini kullandı.

    'Stratejik istikrar konusunda tüm silah türlerini ele alacağız'

    Lavrov'un değindiği bir diğer konu stratejik istikrar oldu. Blinken'a bu konu kapsamında tüm silah türlerini ele almayı önerdiğini ve ret cevabı gelmediğini anlatan Lavrov, uzmanların bu konu üzerinde daha çalışma yapması gerektiğini belirtti.

    Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki stratejik istikrarla ilgili diyaloğun geliştirilmesinin temel görevleri olduğunu ve uluslararası toplumda birçok ülkenin bununla ilgili endişeleri olduğunu kaydederek stratejik istikrarla ilgili önerilerin de iki ülkenin liderine sunulacağını ekledi.
     Bu arada Lavrov, basın toplantısında Putin ile Biden arasındaki olası görüşmeye Moskova'dan onay çıkıp çıkmadığı sorulması karşısında "Biz gümrük dairesi değiliz ki onay verelim" diyerek esprili bir yanıt verdi.

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    Etiketler:
    Vladimir Putin, Joe Biden, İzlanda, Antony Blinken, Sergey Lavrov, Rusya, ABD
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