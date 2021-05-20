Putin, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliyesi için talimat verdi

Rusya lideri Putin’in imzaladığı kararnamede, "İsrail ordusunun askeri operasyonları sonucu Gazze’deki durumun ciddi bir biçimde kötüleşmesiyle ilgili olarak, bu yönde istek belirlen Rusya vatandaşları ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri vatandaşlarının Gazze’den tahliyesi sağlanmalıdır” deniliyor.

Putin, kararname ile Rusya Dışişleri, Dış istihbarat Servisi ve Acil Durumlar Bakanlığı’na, ‘Gazze’deki durumun ne yönde geliştiği göz önünde bulundurarak vatandaşların tahliye zamanı ve formatı konusunda somut planlar hazırlama’ talimatı verdi.

Acil Durumlar Bakanlığı’na ayrıca Dışişleri ile işbirliği içerisinde vatandaşların başkent Moskova’ya getirilmesini sağlama görevi verildi.