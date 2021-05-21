Rusya’daki bir okulda bıçaklı saldırı

Rusya’nın Perm bölgesindeki bir okulun öğrencilerinden birinin bir öğretmene bıçakla saldırdığı belirtildi. Saldırı sonucu boynundan yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı, saldırgan öğrenciyse gözaltına alındı.

Perm bölgesindeki Berezniki kentinde yer alan bir okulda, öğrencilerden biri öğretmenine bıçakla saldırdı.

Yerel İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre öğretmen boynundan yaralandı, ancak durumunun çok ağır olmadığı belirtildi. Yakındaki bir hastanede tedavi altına alınan öğretmenin helikopter ile daha Perm Kliniği’ne sevk edileceği kaydedildi.

Saldırgan öğrencininse gözaltına alındığı, pedagogların kendisiyle temas kurmaya çalıştığı belirtildi.

Öğrenci hakkında ‘öldürme amacıyla saldırı’ suçlaması üstünden soruşturma açılırken,görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Saldırının ardından tüm okulda eğitime ara verildi ve saldırının gerçekleştiği sınıftaki öğrencilere psikolojik yardım sağlanmakta olduğu kaydedildi.

Perm’deki okulda gerçekleşen saldırı, bu ay Kazan’daki bir okulda eski bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirmesi sonucu dokuz kişinin hayatını kaybetmesini izliyor. Söz konusu saldırının ardından okulların hepsinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve bireysel silahlanma şartlarının sıkılaştırılmasına karar verilmişti.