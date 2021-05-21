Rusya Dışişleri: Suriye’deki Nusracılar devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ‘kimyasal provokasyon’ hazırlıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Çok güvenilir bir kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre Suriye topraklarında faaliyet gösteren El Nusra terörist grubu, sözde insani yardım çalışanları Beyaz Baretliler’in dahil olduğu bir senaryo üstünden zehirli maddeler kullanacakları yeni bir provokasyonun hazırlığını yapmaktadır” dedi.

Zaharova, “Elimizdeki bilgiye göre şu anda ülkenin kuzeyindeki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bir araya topladıkları kimyasal maddeler, sivillere karşı kullanılacak” uyarısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle devam etti:

“26 Mayıs’ta devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceği Suriye’nin devlet yaşamındaki bu mühim etap arifesinde bu tip kirli yöntemler kullanılması tehdidi artmaktadır. Umuyoruz ki elimize geçen bu bilgiyi yayınlamamız, suç teşkil eden bu planların gerçekleştirilmemesine ve hiçbir suçu olmayan insanların ölümünün önüne geçilmesine hizmet eder.”