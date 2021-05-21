Rusya’da 8 bin 937 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 8 bin 937 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 983 bin 845’e ulaştı.

Son 24 saat içinde 389 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 117 bin 739’a yükseldi.

Gün içinde 9 bin 350 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 600 bin oldu.

Moskova (2 bin 954) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (815) ikinci, Moskova Bölgesi (753) üçüncü sırada yer aldı. En az vaka sayısının görüldüğü yerler Tuva (5), Nenets Özerk Bölgesi (2) Yahudi Özerk Bölgesi (1) ve Çukotka (1) oldu.