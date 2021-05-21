Rusya, 2018 Dünya Kupası sırasında çalınan mücevheratın bulunduğunu duyurdu

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2018 Dünya Kupası sırasında Kazan'da düzenlenen bir sergiden çalınan 160 milyon ruble (2.2 milyon dolar) değerindeki mücevheratın bulunarak sahibine iade edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Kupası turnuvası sırasında çalınan mücevherat, Kazan'da ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Açıklamada "Bugün Tataristan İçişleri Bakanlığı'nda çalınan 2 bin 613 değerli taş ve sertifikalı mücevherin iadesi gerçekleştirildi. Mücevherler mağdura Tataristan İçişleri Bakanı Artem Hohorin tarafından verildi" dendi.

Hohorin, zanlının mücevheratı nereye gömdüğünü hatırlayamadığını ve bu nedenle polisin çok büyük bir ormanlık alanı kazmak zorunda kaldığını belirtti.

Temmuz 2018'de Dünya Kupası sırasında Kazan'daki bir mücevher sergisinde Kolombiya vatandaşı Edgar Alejandro Valero, suç ortaklarıyla birlikte 160 milyon ruble değerinde elmas ve safir mücevher bulunan bir çantayı bir mücevher şirketi çalışanından çalmıştı. Valero hakkında arama emri çıkarılmıştı.

Eylül 2019'da Arjantin'de yakalanan Valero, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine 9 Mart 2021'de Moskova'ya iade edilmişti.