Putin: AEB diğer ülkelerle ticari işbirliğini genişletmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) başta Endonezya ve Moğolistan ile serbest ticaret anlaşmalarını imzalama olasılığını inceleme ve diğer ülkelerle işbirliğini etkinleştirme çağrısında bulundu.

AEB Yüksek Konseyi toplantısında konuşan Putin, “En büyük ticaret ortaklarımızla tercihli ticaret anlaşmalarının sayısını artırmaktan yanayız” diyerek böyle anlaşmaların AEB üyeleri arasında, Vietnam, Sırbistan, İran ve Singapur ile imzalandığını anımsattı.

Rusya lideri, “İsrail ile benzer anlaşma için görüşmeleri yoğunlaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. (Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko) Aleksandr Grigoryeviç, Mısır’ı önerdi. Bu öneriyi de destekliyoruz. Bir an önce büyük ortağımız Hindistan ile müzakere süreci başlatmalı. Başka bir büyük ülke olan Endonezya ve komşumuz Moğolistan ile serbest ticaret anlaşmasını yapmanın yararlılığı dikkatlice değerlendirmeli” ifadesini kullandı.

AEB içindeki entegrasyon süreçleri ile Çin’in uyguladığı Bir Kuşak, Bir Yol girişimiyle birleşme olasılığına değinen Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Meslektaşlara katılıyorum, AEB ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması bu yönde atılan bir adım oldu. Elbette devam etmeliyiz. Bu anlaşma artık tutarlı bir şekilde uygulanıyor. Böylelikle güvenlik, ekonomik ve insani alanlarda Büyük Avrasya Ortaklığı’nın kurulması fikrini hayata geçirmek için iyi bir temel oluşturuluyor”.

AEB içindeki işbirliğinin nasıl geliştiğinden genel olarak memnun olduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı, “Önemli olan bu işbirliğinin, ülkelerimizin vatandaşlarının hissettiği gerçek ekonomik yararlar sağlaması” diyerek örnek olarak birlik üyeleri arasındaki ticaret hacmindeki artışı gösterdi. Putin, “Bu, AEB’nin doğru yönde ilerlediğinin çok iyi işareti. Çabalar somut sonuçlar veriyor” diye ekledi.

Birlik içinde gelişen bütünleşme süreçlerinin bir dizi yabancı ülkenin dikkatini çektiğini kaydeden Putin, “AEB’nin dış ilişkileri tutarlı bir şekilde genişliyor ve çeşitleniyor. Ülkeler, entegrasyon kurumları ve uluslararası örgütler ile esnek işbirliği sistemi geliştirildi ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu sistem, farklı yönlerde ve seviyelerdeki ortaklarla ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürmemize ve geliştirmemize izin veriyor. Bununla birlikte bu ortakların, karşılıklı yarar ve saygıya dayalı entegrasyon işbirliğini oluşturmaya ne kadar hazır olduğu dikkate alınmalı” ifadesini kullandı.

Rus lider, birliğin ortak pazarını güçlendirme konusunun özel dikkat talep ettiğini belirterek, “Bu, diğer şeylerin yanı sıra, mal mübadelesi yolundaki gereksiz engelleri ve kısıtlamaları kaldırmayı kapsıyor. Bu alandaki çalışma tutarlı ve amaçlı olarak hayata geçiriliyor. AEB ülkeleri arasındaki ticaret, pandeminin yol açtığı zorluklara rağmen 2021’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 17 büyüdü” diye kaydetti.