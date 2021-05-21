Rusya’da 10’dan fazla kişide koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edildi

Popova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Bugün itibariyle 10’dan fazla Hint vakası tespit edildi, ama hepsi sıradan hikaye” ifadesini kullandı.

Yeni mutasyonlara yakalanan hasta sayısının giderek arttığını belirten Popova, “Britanya mutasyonuna sahip kişi sayısı 550’i geçti, onlarca Güney Afrika mutasyon vakası var” dedi.

‘Rusya’da tehlikeli varyantlar yok’

Hindistan’da bugün önemli ölçüde 3 koronavirüs varyantının olduğunu anımsatan Popova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan sadece biri çok tehlikeli mutasyon, henüz incelenmesi gerekiyor, ama bu varyasyon Rusya’da yok. Yayılmıyor da. Rus aşıları tüm varyasyonlara karşı savunma kazandırıyor. Halihazırda olası mutasyonların tahminiyle uğraşıyoruz ve henüz kendimiz için önemli bir risk bulamadık. Testlerimiz bugün var olan tüm Kovid-19 varyasyonlarını tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra, hiçbir varyasyon, Rus aşıların oluşturduğu bağışıklığı geçemiyor”.