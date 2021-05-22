Rusya’da terör örgütü yandaşları gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Ketibet Tevhid vel Cihad uluslararası terör örgütü yandaşı olan iki yabancı vatandaşın Kaliningrad kentinde gözaltına alındığını belirtti.

FSB Kaliningrad İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Rusya’da yasaklı olan Ketibet Tevhid vel Cihad uluslararası terör örgütünün yandaşı olan Orta Asya kökenli 2 vatandaş gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.

Terör örgütü yandaşlarının, Kaliningrad Bölgesi’nde yaşayan Orta Asyalı yurttaşlarına yönelik, onları örgüte kazandırarak sıcak bölgelere gönderme amacıyla ideolojik çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Her iki kişinin, yabancı vatandaşlar için geçici gözaltı merkezine yerleştirildiği aktarılırken mahkemenin söz konusu kişileri sınır dışı etme kararı aldığı kaydedildi.