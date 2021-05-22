Rus parlamentosu, silah kontrolünü sıkılaştırma tasarısını görüşecek

Rusya’da silah dolaşımı üzerindeki devlet kontrolünü güçlendirmeyi amaçlayan tasarı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev başkanlığında bir grup milltevekili ve senatör tarafından hazırlandı.

Tasarı üzerindeki çalışmaların Kazan trajedisinden önce başladığını kaydeden Piskarev, tasarının, bu alandaki ihlallerle ilgili uygulamaları dikkate aldığını anlattı.

Bu alandaki ihlallere daha katı cezalar önerilirken silahını kaybeden vatandaşlar için 5 ilâ 10 bin ruble (570-1140 TL) para cezası ya da 1-3 yıl silah edinme veya taşıma hakkından mahrum edilme cezası öngörülüyor. Bununla birlikte silaha el konabilir.

Açıklamada, Rusya’da son 5 yılda 28 binden fazla adet silah kaybedildiği belirtildi. Bu silahların yasadışı dolaşıma girdiği ve suç işlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Tasarı el yapımı patlayıcıların üretimi ve hurdaya ayrılan silahların onarımı ile ilgili bilginin internet üzerinden yayılması için 10-50 bin ruble (1140-5700 TL) para cezası öngörüyor.

Bu ihlallerle ilgili zaman aşımı süresi de 2 aydan 1 yıla kadar uzatıldı.

Piskarev, tasarının kabul edilmesi halinde, Rusya’da sivil silah dolaşımını düzene koymaya yardımcı olacağını, ülkedeki suç oranı üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını belirterek, “Cezaların sıkılaştırılması, silah sahipleri ve silah almayı planlayanlar üzerinde iyi pratik etkiye sahip olacak” dedi.