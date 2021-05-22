Telegram’ın kurucusu Durov, Facebook hesabını sildi

Çok formatlı medya dosyaları paylaşımı ve mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabını sildi.

Facebook’tan ayrılışıyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Durov’un, Facebook’un sahip olduğu Instagram’daki hesabı ise halâ erişime açık.

Facebook’u, başta güvenlik sorunları nedeniyle defalarca eleştiren Rus milyarder, Facebook’u WhatsApp kullanıcılarının mesajlarını korumamak ve fotoğraflar ile mesajlarını takip etmekle suçlamıştı. Durov’un görüşüne göre, sorun Facebook’un politikasından kaynaklanıyor.