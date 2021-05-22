Şoygu: Rusya, stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern teçhizat oranı bakımından dünyanın en güçlü ordusuna sahip

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern teçhizat oranı bakımından dünyanın en güçlü ordusu olduğunu belirtti.

Moskova'da düzenlenen 'Yeni Bilinç' adlı eğitim maratonunun katılımcılarına hitap eden Şoygu, "Stratejik nükleer kuvvetlerden bahsedecek olursak, bugün itibarıyla bu kuvvetlerdeki modern teçhizatların oranı yüzde 86. Günümüzde dünyanın hiçbir ordusu bu seviyeye sahip değil. Bu, çok yüksek bir gösterge" dedi.

Rusya ordusunun diğer kuvvetlerinde, ordunun genelinde modern teçhizat oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu kaydeden Şoygu, bu göstergeyi geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunu modernleştirmek için elinde geleni yapma sözü verdiğini anımsatan Şoygu, ordunun reformuyla ilgili büyük bir programın kabul edildiğinin altını çizdi.

Rus ordusunun gücünün Rusya'da sanayinin oldukça güvenilir, sağlam temeller üzerine oturması sayesinde arttığını kaydeden Şoygu, devletin savunma siparişleri için tahsis edilen kaynakların kontrolüyle ilgili soruna çözüm bulunmasının da ordunun güçlenmesinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı.