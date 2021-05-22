Golikova: Kovid-19’la etkin mücadele için DSÖ’nün yeni aşıların ön yeterlilik sürecini hızlandırması gerekiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, katıldığı Küresel Sağlık Zirvesi'nde Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Golikova, Sputnik V aşısının dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının yaşadığı 70 ülkede onaylandığını hatırlatarak, “Aşı (Sputnik V), halihazırda dünyanın 35 ülkesine tedarik ediliyor, bazı ülkelere tedariki devam ederken, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Çin, Sırbistan, Türkiye, Güney Kore ve diğer bazı ülkelerde kullanım aşamasında” dedi.

Sputnik V’nin uluslararası başarısının, aşının yüksek verimliliği, güvenliği, nakliye ve depolama kolaylığı ile ilişkili olduğunu belirten Golikova, “Sputnik V’nin başarısı basitçe şu şekilde açıklanabilir: Uluslararası uzmanlar tarafından kabul edilen yüksek verimlilik, güvenlik, nakliye ve depolama kolaylığı” diye konuştu.

Koronavürüsle etkin mücadele için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni aşıların ön yeterlilik sürecini hızlandırması gerektiğine dikkat çeken Golikova, “Kovid-19’la mücadele ve aşı bileşeni olan COVAX’a erişimi hızlandırmaya yönelik geçen yıl oluşturulan girişimin pratik etkisini artırmak için rezervler olduğunu görüyoruz. DSÖ'de yeni aşıların ön yeterlilik sürecinin hızlandırılması ve portföyündeki aşı listesinin genişletilmesi gerekiyor” dedi.

Golikova, koronavirüs salgınıyla mücadelede, temel ihtiyaç maddelerinin temini için yeşil koridorlar oluşturulması ve yaptırımların kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“G20'nin dünya nüfusunun yaygın aşılanması çağrısının pratik uygulamasının gerekliliğinden yola çıkarak, DSÖ çerçevesinde işbirliğinin yoğunlaştırılması, temel ihtiyaç maddelerinin temini için yeşil koridorların oluşturulması, ticaret savaşlarına son verilmesi, yaptırımların kaldırılması, son tıbbi gelişmelerin, özellikle de aşıların gelişiminin ve uluslararası tanınırlığının hızlandırılması ihtiyacına dikkat çekmek istiyoruz.”