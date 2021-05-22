'Bu yaz Rusya genelinde 3 binden fazla plaj hizmet verecek'

Rusya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı seyahatlerine getirilen kısıtlamaların iç turizmi canlandırmasını bekledikleri belirten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Küçük Gemiler Teftiş Dairesi Başkanı Andrey Peçenin, bu sezon ülke genelinde 3 bin 100’den fazla plajın hizmet vereceğini belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Küçük Gemiler Teftiş Dairesi Başkanı Andrey Peçenin, yurt dışı seyahatlerine kısıtlama getirilmesiyle bağlantılı olarak Rusya’nın tatil bölgelerine bu sezon büyük bir turist akışı beklediklerini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Peçenin, “Bu sezon 3 bin 100 plajın açılması planlanıyor, ancak iş dünyasının kaldırılan koronavirüs kısıtlamalarına hızlı tepki vermesi nedeniyle bu sayı artabilir. Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerine kısıtlama getirilmesiyle bağlantılı olarak tatil bölgelerimize büyük bir turist akışı olmasını bekliyoruz” dedi.

Peçenin, geçen yıl toplam 3 bin 20 plajın faaliyet göstermesine izin verildiğini hatırlatarak, yüzme alanlarında dip temizliği yapılmaması, kurtarma ekipmanları veya Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) talep ettiği kriterlerin olmaması nedeniyle bazı plajların açılmasına izin verilmediğini kaydetti.

Gerekli ekipmanla donanımlı plajlarda ölümle sonuçlanan kazaların düşük seviyede olduğu, ancak buna rağmen geçen yıl Rusya’daki dinlenme tesislerinde 3 bin 154 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Peçenin, “Genel olarak, son beş yılda ölüm oranında önemli bir düşüş gözleniyor. Yılın başından bu yana su dinlenme tesislerinde meydana gelen 392 kaza sonucunda 233 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.