Zaharova: Çekya ve ABD büyükelçiliklerine getirilen yasaklar Viyana’ya aykırı değil

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, “Söz konusu tedbirlerin, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu yönünde iddiaları duyuyoruz. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın aldığı kararın ayrımcı olmadığını kaydeden Sözcü, Viyana Sözleşmesi’nin 47. maddesinin 2a) bendine işaret etti.

Yasak ve kısıtlamanın, söz konusu ülkelerin, Rus büyükelçiliklerinde çalışan personel sayısını azaltmaya yönelik asılsız ve geniş kapsamlı hasımca eylemlerine karşılık olarak getirildiğini anımsatan Zaharova, Rusya’nın hiçbir zaman diğer ülkelere karşı dostça olmayan adımlar atan ilk ülke olmadığının altını çizdi.

Rus diplomat, “Bu girişimi ilk başlatan ülkeler sonuçlarının farkında olmak zorunda” diye ekledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile ABD ve Çekya’nın Rusya’daki diplomatik misyonlarına, Rus vatandaşlarını istihdam etme kısıtlaması getirilmişti.