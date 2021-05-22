Rusya Sputnik V aşısının kanser hastalarına etkisini araştırıyor

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının kanser hastalarının üzerindeki etkisi ile ilgili klinik testlerin yılsonuna kadar tamamlanması planlandığı belirtildi.

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin geliştiricisi Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Kovid-19 aşısının kanser hastalarının üzerindeki etkisi ile ilgili klinik testlerin yılsonuna kadar tamamlanması planlandığını ifade etti.

Rusya’da düzenlenen Yeni Bilgi Maratonu kapsamında katılımcılara seslene Logunov, “Aşının kanser hastalarının üzerindeki araştırmaları ile ilgili protokolün yılsonuna kadar onaylanması, araştırmanın önemli bir kısmının başlatılması ve tamamlanması planlanıyor. Şu anki planlarımızda mevcut” diye konuştu.

Rus bilimci, klinik araştırmaların ‘kısa bir hikaye olmadığını’ ve genelde bir-iki yıl sürdüğünü söyledi.

Logunov, “Düzenleyicinin onaylayacağı protokol hazırlandı, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’na başvuracağız ve bakanlık, araştırmanın ne kadar süreceğini belirleyecek. En az bir ya da iki yıl” ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.