Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısından ayda 1 milyon doz üretim kapasitesine ulaştık

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Vektor Genel Direktörü Rinat Maksyutov, ülkenin 8 kentinde düzenlenen Yeni Bilgi Maratonu katılımcılarına yaptığı açıklamada merkez bünyesinde geliştirilen EpiVakKorona aşısından geçen nisanda ayda 1 milyon doz üretim kapasitesine ulaşıldığı bilgisini verdi.

Maksyutov, “Bir yıl önce ilkbahar döneminde üretim imkanlarımız topu topuna ayda yaklaşık 3 bin dozken geçtiğimiz yılsonu 20 bin, şubat-mart aylarında da aylık 500 bin doza ulaştık. Nisan ayında ise 1 milyon doz üretildi ve genişleme süreci devam ediyor” diye konuştu.

EpiVakKorona aşısının 13 Ekim 2020'de tescil edildiğini ve 60 yaş üzerindeki gönüllüler üzerinde yapılan tescil sonrası çalışmaların ardından 3 Mart'tan itibaren 18 yaşın üzerindeki kişilerde sınırlama olmaksızın kullanılmak üzere onaylandığını hatırlatan Maksyutov, “Şu anda 3 bin gönüllünün katılımıyla çok merkezli klinik araştırmalar devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona’nın İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

Rusya’da mart ayından itibaren yürütülen yaygın aşılamanın Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları ile devam ediyor.

Moskova ve paralelinde St. Petersburg, Soçi, Kazan, Nijniy Novgorod, Vladivostok, Kaliningrad ve Novosibirsk kentlerinde geçen perşembe başlayan Yeni Bilgi Maratonu bugün sona eriyor. Etkinlik, aralarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın da bulunduğu 150 konuşmacının katılımıyla devam ediyor.