Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 8 bin 709 oldu

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 709 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 992 bin 554’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 8 bin 709 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 992 bin 554’e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların yüzde 12’sinde (1.042 kişi) hastalığın klinik semptomlarının gözlemlenmediği belirtilen açıklamada en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 653), St. Petersburg’da (833) ve Moskova bölgesinde (775) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 386 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 118 bin 125’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 345 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 610 bin 465’e ulaştığını vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 92.3 olarak kayıtlara geçti.