Rus vekil Jeleznyak: ABD’nin yaptırımları Kuzey Akım-2’ye engel değil

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi’nin üyesi Sergey Jeleznyak, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Jeleznyak, “Artık Dışişleri Bakanlığı bile Kuzey Akım-2’yi yaptırımlarla yok etmeyi başaramayacaklarını anladı. Ama yine de Rusofoblar ve ABD enerji şirketlerinin lobicileri, projenin faaliyete girmesini geciktirmek ve Avrupa pazarına pahalı Amerikan sıvılaştırılmış gazını ilerletmek için çaba harcıyor” diye konuştu.

ABD’nin, enerji güvenliği dahil Avrupa’nın iç işlerine müdahalesinin, Avrupalıları ucuz ve kaliteli Rus enerji kaynaklarına erişiminden mahrum bıraktığını kaydeden Rus politikacı, “Projenin tamamlanma tarihinin önemli ölçüde kaymasına rağmen boru hattı yapımı tamamlanacak” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın son yaptırımlarının, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım politikasına geri dönülmesini talep eden Cumhuriyetçi senatörlerinin stratejisiyle tam örtüştüğünü belirten Jeleznyak, ABD’nin uyguladığı yaptırımların, Avrupa ülkelerinin enerji güvenliği ve bağımsızlığı ile hiçbir ilgisi olmadığının ortada olduğunu söyledi.

ABD’nin Rusya-Avrupa ortak projesine yönelik uyguladığı 'yaptırım salıncağının', eski Trump idaresi ve mevcut Biden idaresi arasındaki mücadelenin devamı olduğunu dile getiren Rus milletvekili, Rusya-Avrupa işbirliğinin ABD’deki karşıtlarının kendi siyasi hırsları ve ekonomik çıkarları için Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin bozulmasını göze almaya hazır olduğunu kaydetti.