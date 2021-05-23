Açlıktan ölüm eşiğinde olan kutup ayısı askeri uçakla Moskova’ya ulaştırıldı

Yakutistan’da, yiyecek arayışı içinde doğal olarak yaşadığı bölgeden bin kilometre uzaklıkta açlıktan ölümle karşı karşıya haldeyken bulunan kutup ayısının rehabilitasyon için Moskova’ya gönderildiği belirtildi.

Rusya Coğrafya Derneği’nin (RGO) açıklamasında, “Acil rehabilitasyona ihtiyaç duyan kutup ayısı, 22 Mayıs günü Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile (Yakutistan’ın başkenti) Yakutsk’tan Moskova’ya gönderildi. Bu, Yakutistan’ın çevreci bilim insanları, Rusya Savunma Bakanlığı ve Moskova Hayvanat Bahçesi uzmanlarının ortak çabaları sayesinde mümkün oldu” ifadesine yer verildi.

Dişi kutup ayısının, yiyecek ve su arayışı içinde 11 Mayıs’ta, Yakutistan’ın Tompon ilçesi Cebarik-Haya kasabası yakınlarında tükenmiş halde tespit edildiği ifade edildi.

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Bölümü Kriyolitozon Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nden kıdemli araştırma görevlisi Yegor Kirillin, “Bir kutup ayısı ilk kezdir doğal yaşam bölgesinden bu kadar uzağa gitti. Magadan’a ulaştığı vakalar olmuştu. Ama şimdi kıta içine yaklaşık bin kilometre derinliğine indi” diye açıkladı.

İki yaşında olduğu tahmin edilen dişi kutup ayısının yakalanıp Yakutsk şehrinin Orto-Doydu Hayvanat Bahçesi’ne getirildiğini anlatan RGO, muayene sırasında hayvanın sindirim sorunu, aşırı kilo kaybı ve bir dişinin eksik olduğu ortaya çıktığını aktardı. Bu bağlamda, kutup ayısının Moskova Hayvanat Bahçesi’nde rehabilitasyona alınmasına karar verildiği belirtildi.