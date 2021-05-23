Rus milletvekili, ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımın sebebini açıkladı: Almanlara mağlubiyetinin telafisi

Rus milletvekili Çepa, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Alman şirketler ile mücadelede yaşadığı mağlubiyeti telafi etmek için Rus şirketlere yeni yaptırım getirdiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Rusya’nın 4 şirket ve 13 gemisine getirdiği yaptırımı değerlendirdi.

Çepa, “ABD bu eylemleriyle, projenin hayata geçirilmesini isteyen Alman şirketler ile mücadelede aldığı mağlubiyetini bir şekilde telafi etmeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.

“Amerikalılar birçok Alman şirkete yönelik yaptırımları kaldırmak zorunda kaldı” diyen Rus milletvekili, “Bunu yapmış olmasalardı Almanya ile ciddi çatışma içine girmiş olacaklardı, bu açık. Ama bir dizi ABD’li senatör, Kuzey Akım’a karşı yeni yaptırımlar talep etti. Elbette dünyaya rezil olmamak için” diye ekledi.

Çepa, “Amerikalılar Almanya’yla karşı durmanın daha fazla tırmanmasından korktu” yorumunda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere karşı yeni yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.