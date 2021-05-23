Roskomnadzor’dan Youtube’a Sputnik röportajına engeli kaldırma talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google şirketinden, Sputnik Fransa haber ajansının Youtube’daki röportajına uygulanan engeli en kısa zamanda kaldırılmasını talep etti.

Roskomnadzor’un mektubunda, Youtube’un bu tür eylemlerinin, bilginin serbest dolaşımı ve bilgiye serbest erişim gibi anahtar ilkeleri ihlal ettiği kaydedildi. Röportaja uygulanan engelin sansür odluğu vurgulanırken engelleme sebebinin açıklanması talep edildi.

Rusya kanunlarına göre, medyaya yönelik sansür dahil Rusya vatandaşlarının haklarını ihlal ettiği yönündeki uyarıları görmezden gelen internet siteleri sahiplerine 1 milyon rubleye (yaklaşık 114 bin TL) varan idari para cezası uygulanıyor.

İnternet sitesi sahiplerinin, ihlali ortadan kaldırma talebini tekrar reddetmesi, para cezasını 3 milyon rubleye (yaklaşık 343 bin TL) çıkarıyor.