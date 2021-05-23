Alman heyetten Kırım'a ziyaret

Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, 25 kişilik bir Alman heyetinin Uluslararası Amatör Hokey Turnuvasına katılmak üzere Kırım'a geldiğini söyledi.

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gempel, Almanya’dan gelen heyetin koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Kırım’ı ziyaret eden en kalabalık heyet olduğunu belirterek, “Simferopol havaalanında ilk grubu karşıladık” dedi.

Gempel, Alman heyetin Tataristan, Çelyabinsk Bölgesi ve Kırım’dan takımlarla birlikte Uluslararası Amatör Hokey Turnuvası’na katılacağını belirtti.

Gempel, Almanya'dan gelen heyetin Kırım Parlamentosu Başkanı ile görüşmenin yanı sıra, Faşizm Kurbanları Anıtı ve Artek Çocuk Merkezi’ni ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya Devlet Duması Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Çin’den bir heyetin Kırım’ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Kırım yetkilileri, düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerinden heyetleri yarımadanın durumunu yerinde değerlendirmek için bölgeye davet ediyor.