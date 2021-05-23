Gintsburg: Aşı olup hastalanan kişiler, post-Kovid sendromunu daha hafif geçirecek

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, koronavirüs aşısı olan ve daha sonra virüs kapan kişilerin post-Kovid sendromunu daha hafif geçireceğini belirtti.

Rus basınına demeç veren Gintsburg, aşılandıktan sonra koronavirüse yakalananların hastalık sürecine ve sonrasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Kişilerin aşı olup koronavirüse yakalanmaları halinde tüm hastalık sürecinin geniz akıntısı şeklinde seyredeceğini söyleyen Gintsburg, "Post-Kovid sendromu ise, patojen akciğerlere indiğinde veya vücuda yayıldığında ortaya çıkar ve sonuçları asgari düzeyde olur" dedi.

Daha önce Gintsburg, Sputnik V aşısının iki dozunu vurulan kişilerin koronavirüse nadiren yakalandığını, bu vakaların ikinci aşılamadan sonraki üç haftalık süreçte henüz bağışıklık tamamen oluşmadığında görüldüğünü ifade etmişti.