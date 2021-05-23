Rusya'da 8 bin 951 yeni vaka: Toplam vaka sayısı 5 milyonu geçti

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 951 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği ve böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı ifade edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya'da 8 bin 951 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Moskova 2 bin 924, St. Petersburg 842 ve Moskova Bölgesi 769 vakayla en fazla vaka görülen yerler olurken pandeminin başından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 1 bin 505'e yükseldi.

Ölü sayısı son 24 saatte 357 artarak 118 bin 482'ye ulaştı. 7 bin 297 kişi hastalığı yendi ve iyileşenlerin toplam sayısı 4 milyon 617 bin 762 oldu.